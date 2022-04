Samuel Rosa, do Skank, recebe camisa do Paysandu e posta foto da bandeira do Remo nas redes sociais

A banda mineira Skank realizou um show em Belém na noite de ontem, em uma turnê de despedida da banda, que completou 31 anos de carreira, mas que irá passar por um hiato nos próximos anos. No camarim, os integrantes da banda receberam uma camisa do Paysandu, cada uma personalizada com seu nome, porém, nas redes sociais, o vocalista e torcedor fanático do Cruzeiro, Samuel Rosa, publicou uma foto de uma torcedora com a bandeira do Remo.

VEJA MAIS

A postagem ganhou as redes sociais, com torcedores de Leão e Papão brincando com as imagens de Samuel Rosa. A banda é dona de um sucesso lançado em 1996, chamado “É uma partida de futebol”, no álbum “O Samba Paconé”. O clipe foi gravado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), durante a disputa de um clássico entre os eternos rivais Cruzeiro x Atlético-MG, com lances do jogo, chegada dos torcedores e com gravação no meio das torcidas.

Grupo recebeu mantos bicolores de presente no último show na capital paraense (Divulgação / Twitter @Paysandu)

Samuel Rosa, torcedor apaixonado do Cruzeiro, viu seu time do coração perder mais uma para o Remo, na última terça-feira, pelo placar de 2 a 1, em Belém, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

A torcedora do Remo, que aparece na foto publicada por Samuel Rosa é Marilene Pinheiro. Em sua rede social, ela relembrou o momento e brincou com a situação entre Remo x Cruzeiro.

“Ontem estive no show de despedida do Skank. Levei minha bandeira do ‘mais querido’ Clube do Remo e quando cantaram ‘É uma partida de futebol’, a bandeira marcou presença. Samuel viu e riu (risos), afinal tem 43 anos que o time dele não ganha da gente. Um lindo show dessa banda Incrível!”, escreveu.

Durante a apresentação na capital paraense e enquanto a música era executada pela banda, nos telões imagens com os escudos de Remo e Paysandu passavam e animavam o público, que chegou a entoar cantos de estádio como “É bicolor, é bicolor” e “Remo, Remo”.