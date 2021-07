Samuel Rosa chega aos 55 anos como um dos principais nomes da música brasileira

O cantor e compositor Samuel Rosa, ex-vocalista e guitarrista do Skank, comemora seus 55 anos nesta quinta-feira, dia 15. Com 160 músicas e 473 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), o artista está em carreira solo desde 2019, quando anunciou o fim da banda.

Um levantamento em seus arquivos musicais apontou as músicas de sua autoria mais tocadas nos últimos cinco anos, nos principais segmentos de execução pública.

A canção “Sutilmente”, parceria com Nando Reis, ficou em primeiro lugar do ranking das mais tocadas. "Algo parecido", "Resposta", "Vou deixar" e "Saideira" fecharam o top 5. Nos últimos cinco anos, mais de 70% dos rendimentos em direitos autorais pela execução pública de música destinados ao cantor foram referentes aos segmentos de Rádio, Show e TV.

O artista é filiado à União Brasileira de Compositores (UBC), uma das sete associações que administram o Ecad. O diretor executivo da UBC, Marcelo Castello Branco, destacou o estilo do compositor. "Samuel é um letrista generoso e a música do Skank, uma ducha carinhosa de brasilidade antenada e fértil", comentou Castello Branco.

Confira o ranking das músicas de autoria de Samuel Rosa mais tocadas nos últimos cinco anos

1 - Sutilmente: Samuel Rosa / Nando Reis

2 - Algo parecido - Samuel Rosa

3 - Resposta - Samuel Rosa / Nando Reis

4 - Vou deixar - Samuel Rosa / Chico Amaral

5 - Saideira - Rodrigo Leão / Samuel Rosa

6 - Esquecimento - Samuel Rosa / Nando Reis

7 - Acima do sol - Samuel Rosa / Chico Amaral

8 - Garota nacional - Samuel Rosa / Chico Amaral

9 - Te ver - Samuel Rosa / Chico Amaral

10 - Tão seu - Samuel Rosa / Chico Amaral

11 - Jackie tequila - Samuel Rosa / Chico Amaral

12 - Dois rios - Samuel Rosa / Lô Borges / Nando Reis

13 - Ainda gosto dela - Samuel Rosa / Nando Reis

14 - Balada do amor inabalável - Fausto Fawcett / Samuel Rosa

15 - Do mesmo jeito - Paraíba / Samuel Rosa

16 - É uma partida de futebol - Samuel Rosa / Nando Reis

17 - Simplesmente - Samuel Rosa / Chico Amaral

18 - Ela me deixou - Samuel Rosa / Nando Reis

19 - Três lados - Samuel Rosa / Chico Amaral

20 - Amores imperfeitos - Samuel Rosa / Chico Amaral