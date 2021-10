Não foi só o show de bola que a Seleção Brasileira deu em cima do Uruguai, nesta quinta-feira (14), que chamou a atenção. Os torcedores paraenses enxergaram na arquibancada, atrás do gol, uma bandeira conhecida no Estado, a do Remo.

VEJA MAIS

No Twitter, não faltaram remistas apontando a bandeira do Leão Azulino. Confira algumas publicações: