Reforços: Paysandu fecha com zagueiro e lateral-esquerdo para a temporada de 2023; veja mais

O Paysandu continua a montagem do elenco para a temporada de 2023. Depois de anunciar a contratação de três atletas estrangeiros, o bicolor paraense trouxe mais dois jogadores, desta vez nascidos no Brasil. Fecharam com o Lobo zagueiro Wanderson e o lateral-direito Samuel Santos, ambos com contrato até o fim da próxima temporada. Os nomes foram anunciados durante a partida do sub-17, entre Paysandu e Vila Rica, na manhã deste sábado.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Um deles, Wanderson, mostrou-se bastante otimista com o novo desafio na carreira, tido por ele como o maior da carreira. “Sem dúvida, essa vai ser a camisa mais pesada que vou vestir em toda a minha carreira. Tive a oportunidade de enfrentar o Paysandu na Copa Verde e pude ver de perto a força dessa torcida apaixonada que agora vai estar do meu lado”, afirmou o defensor, que esteve no Tocantinópolis e enfrentou o Paysandu nas quartas de final da Copa Verde deste ano.

Já o experiente lateral-esquerdo Samuel Santos, de 32 anos, encara o desafio com a atenção de quem já possui ampla rodagem no futebol brasileiro e até estrangeiro. “Encaro esse desafio gigante, que é defender essa camisa, com muita seriedade e responsabilidade para juntos buscarmos nossos objetivos ao longo do ano, começando pelo estadual e fechando com a conquista do Brasileiro”, ressalta. Samuel já disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e tem uma passagem pelo Albirex Niigata, do Japão.

SAIBA MAIS



Wanderson e Samuel já se encontram em solo paraense e somam-se ao zagueiro Henríquez Bocanegra, o volante Jiménez e o meia Robert, todos anunciados na última sexta-feira, além dos jogadores remanescentes da temporada de 2022. A apresentação oficial do elenco está marcada para o próximo dia 27, no estádio Banpará Curuzu, para dar início à pré-temporada.

Ficha técnica:

WANDERSON

Nome: Wanderson Camelo Viana

Nascimento: 24/10/1994 (28 anos)

Naturalidade: São Luís (MA)

Altura: 1,88 m

Peso: 88 Kg

Posição: zagueiro

Clubes: Americano-MA, Araioses-MA, Moto Club-MA, Timon-MA, Juventude-MA, Maranhão, Sampaio Corrêa-MA, Guarany de Sobral-CE, Atlético-PB e Tocantinópolis-TO

SAMUEL SANTOS

Nome: Samuel Henrique dos Santos Eleotério

Nascimento: 25/04/1990 (32 anos)

Naturalidade: Caçapava (SP)

Altura: 1,77 m

Peso: 73 kg

Posição: lateral-direito

Clubes: Mirassol-SP, ABC-RN, São Caetano-SP, Bragantino-SP, Santo André-SP, Botafogo-SP, Marítimo-POR, Figueirense-SC, São Bento-SP, Albirex Niigata-JAP, Juventude-RS, Guarani-SP e Londrina-PR