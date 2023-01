Campeão do Parazão e da Copa Verde com o Remo, meia Gedoz pode fechar com clube do Nordeste

Os campeonatos estaduais estão para começar e os clubes estão no mercado buscando as últimas contratações antes do início da temporada 2023. O Santa Cruz-PE, tradicional clube pernambucano, está na mira do meio-campista Felipe Gedoz, de 29 anos. A informação é do jornal Folha de Pernambuco.

O jogador que teve passagem pelo Remo, atualmente está no Brasiliense-DF, mas pouco atuou pelo clube candango na temporada 2022. O meia esteve em campo com a camisa do Jacaré em apenas cinco jogos, todos pela Série D do Campeonato Brasileiro e ficou de “férias”, após a eliminação para o Nova Venécia-ES.

O treinador do Santa Cruz, Ranielle Ribeiro, confirmou em entrevista coletiva, que a diretoria do Tricolor pernambucano está em negociação com três jogadores, sendo um deles o meia Gedoz. O Santa conseguiu a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste no último final de semana, após vencer o Botafogo-PB por 2 a 1, no Estádio do Arruda, em Recife (PE). Com o triunfo, o clube garantiu a receita de participação na competição de R$1.2 milhão.

Gedoz está na mira do Santa Cruz, para o lugar de Anderson Paraíba, outro ex-jogador do Remo. Paraíba recebeu uma proposta dos Emirados Árabes e está de saída da Cobra Coral.

No Remo

O meia Felipe Gedoz chegou ao Remo ainda na primeira fase da Série C de 2020, como uma das principais contratações do clube. Conquistou o acesso para a Série B com o Remo e a permanência dele no Baenão, contou com o apoio da torcida, que, a pedido do clube, realizou doações via PIX. Mas no Brasileirão o Remo acabou sendo rebaixado e a pressão sobre o atleta ficou grande, mas conquistou o título da Copa Verde. Ele renovou com o Remo para a temporada 2022, foi campeão estadual, mas jogou poucas partidas na temporada, após sofrer uma contusão na panturrilha. Gedoz deixou o Remo após faltar treino e ter um desentendimento com o então técnico azulino Paulo Bonamigo. Ao todo Gedoz realizou 79 jogos com a camisa do Remo e marcou 10 gols.