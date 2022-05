Após anúncio de Gedoz, torcedores do Remo 'invadem' redes sociais do Brasiliense e zoam contratação

Como informado pela equipe de O Liberal, o Brasiliense-DF anunciou a contratação do meia ex-Remo Felipe Gedoz, de 28 anos, para as disputas da Série D do Campeonato Brasileiro e também da Copa Verde. Aliás, os torcedores do Leão Azul aproveitaram o anúncio do novom reforço para “invadir” as redes sociais do Jacaré e zoaram a contração do clube candango.

Na publicação feita no Facebook do Brasiliense, vários azulinos fizeram 'elogios' pouco carinhosos ao meia ex-Remo, que acumulou polêmicas enquanto esteve em Belém defendendo as cores do Leão. Enquanto isso, vários desejaram 'boa sorte' ao clube do Distrito Federal (DF)

CONFIRA ALGUNS COMENTÁRIOS

Érick Paixão: "Grande jogador, é ambidestro, joga mal com as duas. [...] Úm ótimo jogador de dama";

Jorge Àvinte: "Rapaz, que decadência na carreira";

Humberto Rabelo: "Que fique pra aí mesmo. [...] Lamento só para os vizinhos desse jovem. Pensa num cara que faz barca onde mora";

Vitor R. Cerejo: "Se ele se dedicar (a temporada toda) assim como foi o começo dele pelo Remo, parabéns. Mas se foi pra aí com a mesma esperteza que saiu daqui [de Belém], boa sorte";

John Lucas: "Eu desejo boa sorte nem pro jogador e sim pro clube por fazer essa contratação".