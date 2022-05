Longe de Belém, Gedoz fala sobre saída polêmica do Remo: 'Quem sabe da verdade está tranquilo'

Uma semana após a confirmação da rescisão de contrato com o Clube do Remo, o meia Felipe Gedoz, falou sobre a saída do clube paraense. Em um breve contato com a equipe de O Liberal, o meio-campista afirmou que está “tranquilo” e que em breve irá esclarecer algumas coisas sobre a sua passagem pelo Remo.

Aos 28 anos, Felipe Gedoz deixou o Remo após 79 partidas vestindo a camisa do Leão Azul. Contratado como uma das principais peças para a Série C de 2020, Gedoz contribuiu para o acesso do clube, mas foi questionado por parte da torcida na disputa da Série B no ano seguinte, que resultou na queda do Remo para a Terceirona. Já nesta temporada, após faltar treino antes do jogo contra o São José-RS, pela Série C, Gedoz não foi relacionado pelo técnico Paulo Bonamigo e teve o contrato rescindido.

Muitas polêmicas cercam a saída do jogador do Baenão, uma delas envolvendo o zagueiro Marlon, mas o meia não quis entrar em detalhes e informou que não está mais em Belém e retornou à sua cidade natal.

“Por enquanto acho que não é o momento de falar sobre isso. Quem sabe da verdade está tranquilo e quem não sabe, logo esclarecerei tudo isso”, falou.

O nome de Gedoz foi cogitado no Paysandu, mas foi negado pelo presidente do Papão, Maurício Ettinger, que afirmou que por enquanto o meia não está no radar do clube bicolor. Com a camisa do Remo, o meia Felipe Gedoz conquistou um acesso à Série B, além dos títulos da Copa Verde 2021 e do campeonato Paraense 2022, neste período balançou as redes em 12 oportunidades.