Namorada de Gedoz acusa zagueiro pela saída do meia do Remo: ‘invejoso e quase aposentado’

O meia Felipe Gedoz não faz mais parte do elenco do Remo para a temporada 2022 após não comparecer ao treino antes da última partida contra o São José-RS, pela Série C, atitude que fez o técnico Paulo Bonamigo tirá-lo da relação de atletas. Porém, nas redes sociais, a namorada de Felipe Gedoz, a modelo Priscila Winny, utilizou seu Instagram e citou que o Remo está sendo influenciado por um "zagueiro velho e quase aposentado".

“Que feio, heim? Um time tão grande e com uma tradição enorme como o Clube do Remo, sendo influenciado por um zagueiro invejoso e quase aposentado já, (risos), que fase”, escreveu.

O zagueiro mais velho do Remo no atual elenco é Marlon, de 36 anos, que retornou ao Leão Azul em 2020. Marlon era lateral-esquerdo, mas desde a Série B de 2021 joga como zagueiro, é titular absoluto no clube e uma das principais lideranças do elenco dentro de campo e no vestiário. Ele é o atual capitão do time.

Priscila Winny, de 28 anos, já foi a primeira princesa do concurso Rainha das Rainhas do carnaval paraense em 2014 e coleciona títulos, como Rainha do Carnaval do Amapá em 2018, Top 5 do Miss Brasil 2014, além do Miss Amapá (2014) e Miss Pará (2011). Ela também atuou na minissérie “Dois Irmãos”, da TV Globo.

