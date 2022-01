Lateral-esquerdo do Remo revela que conversa com goleiro Vinícius foi determinante para ficar no clube

O Clube do Remo segue realizando a pré-temporada em Parauapebas e o lateral-esquerdo Marlon avaliou a importância desse período de treinamento no município da região sudeste do Pará.

“A pré-temporada é boa porque sabemos que tem jogadores novos e assim nós vamos nos conhecendo para desenvolver da melhor maneira possível nosso futebol”, comentou.

Esse será o terceiro ano seguido do jogador no Remo. Na coletiva, Marlon revelou que topou seguir no Leão após conversar com o presidente Fabio Bentes, o preparador de goleiros, Juninho, e o goleiro Vinícius, que o fizeram acreditar no projeto de 2022.

“O clube me apresentou um projeto. Ano passado acabamos caindo para a Série C e o Fábio veio conversar comigo. Tanto ele como Juninho e o Vinícius pedindo para que eu permanecesse por mais um ano e aceitei o desafio. Agora estamos procurando trabalhar para formar uma equipe forte e brigar pelos objetivos do clube”, afirmou o lateral, que nos últimos dois anos fez 69 partidas e marcou três gols pelo Remo.

Agenda

O primeiro jogo do Remo na temporada 2022 será no dia 27 de janeiro (quinta-feira), às 20 horas, no Baenão, contra o Amazônia Independente pela 1ª rodada do Campeonato Paraense. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.