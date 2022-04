Bonamigo cita atos de indisciplina de Gedoz no Remo e afirma: ‘Não tinha interesse de jogar a partida’

Após o empate do Remo em 2 a 2 com o São José-RS, o técnico Paulo Bonamigo lamentou o tropeço dentro de casa, da forma como foi e explicou os motivos do meia Felipe Gedoz não ter sido relacionado para o jogo e condenou a atitude do jogador.

Gedoz não compareceu ao treino de sexta-feira (22), último antes do jogo contra o São José e foi punido.

“Ele não veio treinar na sexta pela manhã, véspera do jogo, é sinal que ele não queria e não tinha interesse em jogar essa partida”, disse, Bonamigo.

Apagão

Sobre o jogo, Bonamigo gostou da postura da equipe na segunda etapa, mas citou “apagão” em dois minutos que custou dois pontos aos azulinos na classificação.

“Nós tivemos um início de segundo tempo dentro daquilo que planejamos, compacto, agressivo, forçando os dois lados do campo, intenso, fizemos dois gols. E tivemos um apagão de cinco minutos, tomamos o primeiro gol e outro logo em seguida, não eu para se recompor. Temos que entrar concentrados, foram duas situações que ao adversário, talvez não merecendo, buscou o empate. Teremos que buscar esses pontos fora de casa”, falou.

Abatidos

O treinador falou que o empate abalou a equipe e que todos estão tristes por ter deixado a vitória escapar da forma como ocorreu.

“É difícil explicar, estávamos com o jogo bem controlado, no segundo tempo ainda não tinha chegado. Eles deram uma oxigenada na parte ofensiva com as substituições e foram eficientes e tivemos esse apagão. Todos nós ficamos muito tristes, atletas, comissão técnica, pois estávamos construindo uma vitória importante para darmos uma arrancada, mas agora é trabalhar essa semana para buscar esses pontos”.