Remo: Por indisciplina, meia Felipe Gedoz não é relacionado para partida da Série C

O Clube do Remo entrou em campo na noite deste sábado (23), diante do São José-RS, no Baenão, sem a presença do meio-campista Felipe Gedoz. O jogador não foi relacionado para a partida pela terceira rodada do Brasileiro Série C por indisciplina.

Felipe Gedoz não compareceu ao último treino da equipe na sexta-feira (22) e foi punido pela diretoria e comissão técnica. O jogador vinha atuando sempre no segundo tempo das partidas desde a final do Parazão, contra o Paysandu, após uma contusão grau três na panturrilha, que o afastou dos gramados por quase dois meses.

O meia de 28 anos está na sua terceira temporada com a camisa do Leão Azul, com a camisa azulina conquistou os títulos da Copa Verde em 2021 e do Campeonato Paraense em 2022, além do acesso à Série B, porém, também esteve no elenco que caiu para a Série C. Na temporada 2022 o jogador disputou nove partidas e marcou um gol.