Série C: Ferroviário vence o Atlético-CE com gol contra e falha bizarra do goleiro; vídeo

A Série C do Brasileirão teve um confronto cearense. O Atlético-CE recebeu o Ferroviário-CE no Estádio Mauro Sampaio, em Juazeiro do Norte (CE). O Ferroviário venceu o jogo por 1 a 0, com uma falha bizarra do goleiro Carlos, que não conseguiu dominar a bola após recuo.

Com o a vitória o Ferroviário conquistou os primeiros três pontos na Série C. Já o Atlético-CE continua zerado na tabela.