Remo sai na frente, leva gols ‘relâmpagos’ e empata com o São José pela Série C; vídeo

O Remo enfrentou o São José-RS na noite deste sábado (23), no Baenão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Leão Azul até saiu na frente, abriu 2 a 0 no placar, mas cedeu o empate com dois gols “relâmpagos” e terminou empatando em 2 a 2 com a equipe gaúcha.

Assista aos melhores momentos

Veja como foi a partida lance a lance

O jogo

A primeira etapa começou com o Remo pressionando a equipe gaúcha, com escanteios e faltas próximas à área. Depois dos 15 minutos o São José colocou a bola no chão e equilibrou a partida com lançamentos longos e chutes de fora da área, mas sem muito perigo à meta do goleiro Vinícius.

O Remo teve um pouco mais de posse de bola, trocou passes principalmente pelo lado direito com Rony. O time do técnico Paulo Bonamigo procurava os lados do campo, mas sentiu falta de um articulador.

Artilheiro

No retorno para a segunda etapa o Remo teve mais volume de jogo e com o apoio da torcida, foi ao ataque e consegui abrir o marcador. Após jogada pela esquerda, a bola chegou em Leonan que cruzou na cabeça do atacante Brenner, que testou para o chão e a bola morreu no fundo do gol do São José, Leão 1 a 0, aos cinco minutos.

O primeiro dele

Não demorou muito para o Remo ampliar o marcador. Brenner lançou Rony na direita, que cruzou nos pés de Rodrigo Pimpão, que marcou seu primeiro gol com a camisa azulina, aos 10 minutos. Remo 2 a 0.

Gols relâmpagos

Mas o que parecia tranquilo, acabou complicando. Com as mudanças na equipe feitas pelo técnico Paulo Henrique, o São José foi para cima e conseguiu diminuir com Cristiano, aos 24 minutos, de cabeça, após escorregão do goleiro Vinícius.

O time azulino ficou abatido, sentiu o gol e o São José se aproveitou. Dois minutos depois, aos 26, Daniel Castro recebeu na área pelo lado direito e chutou cruzado, a bola ainda desvia na zaga do Remo e morre dentro do gol.

Mudanças

O técnico Paulo Bonamigo mexeu no time, colocando Ronald, Fernandinho e Vanílson. A equipe azulina ganhou em velocidade, foi para cima, mas não conseguiu marcar o gol da vitória.

Panorama

Com o empate o Remo soma agora quatro pontos na classificação do Brasileiro Série C, mesma pontuação do São José, mas o Leão fica atrás do clube gaúcho nos critérios de desempate.

Agenda

O próximo compromisso do Remo no Brasileiro é no domingo (1) de maio, às 19h, contra o Confiança-SE, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE). Já o São José terá um confronto gaúcho e recebe o Brasil de Pelotas-RS, também no domingo, às 17h, no Estádio Francisco Novelletto.

Ficha técnica

Local: Baenão – Belém (PA)

Data: 23.04.2022

Horário: 19h

Árbitro: Rafael Martins Diniz (DF)

Auxiliares: Lehi Sousa Silva (DF) e Milton Jerônimo Souza Alves (DF)

Djonaltan Costa de Araújo (PA)

Cartões amarelos: Rodrigo Pimpão e Brenner (REM); Samuel, Lissandro e Maradona (SJO)

Cartões vermelhos: Tiago Pedra (SJO)

Gols: Brenner (5’/2T) e Rodrigo Pimpão (10’/2T) (REM); Cristiano (24’/2T) e Daniel Castro (26’/2T) (SJO).

Remo: Vinícius; Rony (Vanílson), Everton Sena, Marlon e Leonan (Renan Castro); Anderson Uchôa, Paulinho Curuá (Marciel), Netto (Ronald), Bruno Alves (Fernandinho), Rodrigo Pimpão e Brenner. Técnico: Paulo Bonamigo

São José: Fábio Rampi. Samuel (Daniel Castro), Tiago Pedera, Jadson e Marcelo; Fabiano (Gabriel Lima), Crystopher (Cazzetta) e Cristiano Lissandro; Vini Moura (Maradona) e Sillas (Thayllon). Técnico Paulo Henrique.