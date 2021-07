Ex-Remo é anunciado no São José-RS para Série C

O atacante paraense Gabriel Lima, 24 anos, é o mais novo reforço do São José-RS para a Série C. O atleta que é natural do município de Bonito (PA), tem como característica a velocidade.

"Eu procuro ao máximo possível estar dentro da área e me movimentar muito. Jogo tanto pelas beiradas quanto por dentro. Onde for, vou fazer o melhor possível para ajudar a nossa equipe", disse em entrevista ao site do São José.

Gabriel está treinando junto ao grupo e já pode estrear contra o Figueirense-SC, neste domingo (11), às 11h, no estádio Orlando Scarpelli. Em 2020, Gabriel foi uma das figuras importantes na campanha de recuperação da Tombense-MG. Em 2019 o atleta disputou a Série A pelo Avaí-SC.

"Para se dar bem na Série C tem que ter principalmente a vontade como diferencial. Vontade aliada à qualidade, porque os times são muito equilibrados. A diferença, se faz é nessa entrega mesmo. Eu venho para ajudar a dar ainda mais esse espírito para o time e dar o máximo de alegria para a torcida do São José", finalizou o atacante.