Ex-mulher cobrando pensão, 'pelada' com os amigos e pagode no AP; confira as polêmicas de Gedoz no Remo

O meio-campista Felipe Gedoz, de 28 anos, teve seu contrato rescindido com o Remo, após atos de indisciplina. O jogador chegou a Belém e causou polêmica, principalmente fora das quatro linhas. A equipe de O Liberal separou cinco delas.

VEJA MAIS

Polêmica 1 - A pelada no meio da pandemia

Às vésperas do natal de 2020, o Remo no quadrangular final da Série C na pandemia e os jogadores do Remo, Djalma, João Diogo e Felipe Gedoz, atuaram em uma “pelada” beneficente. Após a foto vazar, Djalma e João Diogo foram dispensados pelo clube azulino e Gedoz permaneceu, mas foi multado pela diretoria remista.

Gedoz atuou em pelada no meio da pandemia e apenas Djalma e João Diogo foram dispensados após a situação (Reprodução)

Polêmica 2 - O famoso Pix

Após o Remo ter conquistado o acesso à Série B, Gedoz tinha contrato com o Nacional do Uruguai. Foi então que o Remo decidiu buscar soluções para tentar o retorno do jogador ao clube, a ação escolhida foi pedir uma contribuição aos torcedores através do Pix. A ação dividiu torcedores, muitos questionavam o tipo de abordagem da diretoria em relação ao torcedor outros curtiram e contribuíram. Mais de R$40 mil foi arrecadado pelo Remo que acabou “repatriando” o jogador.

Polêmica 3 - A ex-mulher

O jogador foi alvo de polêmica nas redes sociais. Uma mulher respondeu as mensagens no perfil oficial do Remo nas redes sociais, acusando o Gedoz de negligência com o pagamento da pensão para um filho. A reportagem conversou com a mulher, que teve o nome preservado, e ela informou que Gedoz não conhecia o filho, que a criança estava com três anos e que ele pagava a pensão quando queria. Ela informou ainda que existe um processo contra o jogador e que, por não ter retorno da justiça, resolveu ter essa atitude. O jogador foi procurado pela equipe de O Liberal, mas não quis falar sobre o assunto.

Polêmica 4 - Pagode no AP

Uma torcedora do Remo foi às redes sociais reclamar do barulho causado por festas de pagode no apartamento do jogador. A torcedora gravou um vídeo e citou o ex-meia do Remo, afirmando “falta de empatia”, por parte de Gedoz. Neste período Gedoz estava em tratamento no tornozelo.

Polêmica 5 - Faltou ao treino

O jogador não foi compareceu ao treinamento, o último antes da partida contra o São José-RS. A atitude não foi bem aceita pelo técnico Paulo Bonamigo, que decidiu retirar o jogador da lista de relacionados para o jogo. Em coletiva, o técnico azulino relatou o corrido e afirmou que Gedoz “Não tinha interesse em jogar a partida”.

Números no Remo

Felipe Gedoz realizou 79 partidas com a camisa do Remo, balançou as redes 12 vezes, além de ter conquistado o acesso para a Série B, o título da Copa Verde 2021 e do Parazão 2022, mas também possui um rebaixamento com o Leão à Série C.