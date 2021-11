Remo promove campanha via PIX para entregar dinheiro aos jogadores pela permanência na Série B

A vida do Remo será definida no jogo do próximo domingo (28), em Belém, contra o Confiança-SE e incentivos não irão faltar aos jogadores, tanto da arquibancada, quanto financeiro. A diretoria do Remo já tinha uma premiação pré-definida entre clube e atletas no valor de R$250 mil, porém, uma “nova” frente de trabalho decidiu “melhorar” a premiação via Pix.

Abnegados, torcedores e empresários decidiram ajudar em uma campanha interna através de doações que vão de R$250 a R$5 mil. A informação foi confirmada por uma fonte, que também doou, mas não quis se identificar. Até o último dia 22 já tinha sido arrecadado mais de R$43 mil, assim como foi feito na campanha do acesso azulino para a Série B, no início deste ano, com a quantia sendo dada aos atletas no vestiário. Há uma mensagem rendo repassada em grupos de Whatsapp:

“Com os resultados só dependemos da gente. Em janeiro o bicho que conseguimos arrecadar foi decisivo para o acesso. Fiquem a vontade para doar o valor que puderem. Precisamos que seja feito o depósito ou entrega em dinheiro até sexta (26), meio-dia, para podermos sacar e levar ao vestiário”, que é encaminhada por uma funcionária do clube.

Entre as pessoas que doaram está o presidente Fábio Bentes, que destinou o valor de R$5 mil, além de diretores da atual gestão. Segundo a fonte, o valor arrecadado ultrapassou os R$100 mil e ação não possui meta estipulada.