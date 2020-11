Remo apresenta Felipe Gedoz; meia admite passagem negativa no Uruguai e afirma: 'Estou pronto para estrear'

O Remo apresentou na tarde desta quarta-feira (11) o novo reforço para o restante da temporada. O meia Felipe Gedoz - contratado para a sequência da Série C - esteve no Estádio do Baenão para vestir a camisa azulina pela primeira vez. O atleta falou sobre as razões de ter topado esse desafio do Leão:

"Sou uma pessoa que gosta de desafios, coisas novas. Me apresentaram um projeto muito interessante, onde fiquei bastante impressionado com tudo e da forma que aconteceu. Não estava tendo muitas oportunidades no Uruguai pelo fato de não estar jogando na minha posição. Aceitei esse projeto, fiquei feliz pelo interesse, sabendo da grandeza desse clube, que não é de hoje, é das antigas, de história e tradição. É isso, gosto de desafios e vim buscar coisas boas aqui também", comentou. "Espero fazer um grande trabalho aqui. Venho motivado, para dar alegria para o torcedor, que é o que merece. E mais feliz do que nunca e pronto para estrear".

27 jogos em 2019; neste ano, apenas cinco

Questionado sobre os poucos jogos realizados em 2020 - apenas cinco - e o período sem clube, Felipe Gedoz disse: "Tivemos a pandemia e não estava sendo fácil encontrar clubes. Ou era uma coisa ou outra. Quando o Nacional me fez a proposta, eu fui. Joguei poucos jogos porque estava sem clube no momento", comentou. "Não fui relacionado [em mais partidas] por causa de covid-19, ter ficado um tempo isolado e também uma dorzinha que eu tive, mas não foi grave", afirmou.

Conhecimento sobre o Remo:

"Escutava muitas vezes o nome do Remo. Na minha chegada em Belém já deu para perceber a grandeza, o calor dessa torcida. É uma nação muito grande. O que pode esperar é o que sempre demonstrei nos clubes que passei: muita vontade de ganhar, sou competitivo, procuro dar o meu melhor em campo. Muita vontade e disposição."

Clima:

"Tive ano o passado em Salvador, não vou sofrer tanto com calor - apesar do clima aqui ser mais abafado e úmido. Mas a adaptação vai ser a mais rápida possível."