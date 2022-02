Paz e amor: após Re-Pa, Dioguinho e Gedoz se encontram e fazem ‘coração’ em foto

Provocações, confusão, troca de farpas na imprensa, lei do ex e uma foto de “paz e a amor” para selar o fim do primeiro clássico. Esse foi o saldo do Re-Pa 763, que terminou com uma foto do meia-atacante Dioguinho ao lado do amigo, parceiro e meia Felipe Gedoz, após o empate em 1 a 1, no Estádio da Curuzu, pelo Parazão.

O autor do gol bicolor, Dioguinho, esteve com o meia azulino, que foi substituído ainda no primeiro tempo da partida. O jogador do Paysandu postou a foto do encontro em sua conta no Instagram com a frase: “Irmão para todas as horas. Estamos juntos até afim”, escreveu. A namorada de Dioguinho, Karol Smith, também apareceu em outras fotos postadas com o jogador. Ela é atleta de futebol da Esmac.

Gedoz e Dioguinho jogaram juntos no Remo em 2020 e também na temporada 2021 e conquistaram o acesso à Série B com o clube azulino. Dioguinho deixou o Remo após atos de indisciplina e foi para o Ferroviário-CE, mas foi devolvido ao Remo, que decidiu, em comum acordo, encerrar o vínculo com o jogador, que atualmente defende as cores do maior rival azulino, o Paysandu.