Remo: Gedoz fala o motivo da substituição no clássico e provoca o Paysandu: 'continuo invicto no Re-Pa'

O primeiro clássico entre Paysandu e Remo da temporada 2022 teve como um dos personagens do jogo o meia Felipe Gedoz, do Leão Azul. O jogador que está na sua terceira temporada no clube azulino foi substituído ainda no primeiro tempo. Nas redes sociais, após a partida, Gedoz escreveu em sua conta no Instagram sobre a sua saída de campo e ainda “cutucou” o Paysandu.

O meia azulino afirmou que jogou no sacrifício e que teve fazer uso de infiltrações para poder jogar. O camisa 10 remista criticou alguns comentários e disse que não é um jogador de se esconder.

“Muitos comentários sem nexo, falando besteiras, pelo fato de eu ter saído no primeiro tempo do clássico, jogo que que ninguém gosta de ficar de fora. Foi isso que aconteceu comigo, tomei duas injeções para poder jogar, mas infelizmente voltei a sentir e não pude ajudarminha equipe”, comentou.

O jogador continuou e escreveu que o ano é longo, que existem coisas boas pela frente com o Remo e aproveitou para “tirar onda” com o Paysandu, por mais um jogo sem perder para o maior rival.

“É levantar a cabeça, o ano é largo, teremos muitas coisas boas pela frente. Nunca me escondi e não será agora que abaixarei a minha cabeça para meia dúzia falando o que realmente não sabem de mim. Só para lembrar, continuo invicto no Re-Pa (8)”, fazendo referência ao número de jogos que o Remo está sem perder para o Paysandu.