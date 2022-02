No clima do Re-Pa! Ex-lateral do Remo chama o Paysandu de 'freguês' nas redes sociais

O maior clássico da região Norte ocorre neste domingo (20), no Estádio da Curuzu, em Belém. Paysandu x Remo se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Paraense e as provocações começaram na redes sociais, por parte de um ex-jogador do Remo.

O lateral-esquerdo Raimar, que jogou a Série B e foi campeão da Copa Verde pelo Leão, escreveu em uma publicação do Remo no Instagram e chamou o Paysandu de “freguês”. Na chamada da partida feita pelo clube azulino, Raimar escreveu: “Ganhar do freguês. Bora, Leão”.

Raimar provoca o Paysandu no Instagram (Reprodução / Instagram Clube do Remo)

Raimar, 19 anos, atuou pelo Remo em 17 partidas em 2021. O jogador veio por empréstimo do Athletico Paranaense e participou de um clássico, na vitória azulina por 2 a 0, no segundo jogo da semifinal da Copa Verde, no Baenão.