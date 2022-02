Torcida organizada do Remo cobra elenco em treino no Baenão na véspera do Re-Pa

A última movimentação do Remo antes do Re-Pa, realizada na manhã deste sábado (19), teve a presença de membros de uma torcida organizada. O tom da conversa foi no sentido de cobrar melhores atuações do time no Campeonato Paraense e uma postura mais ativa da equipe no clássico contra o Paysandu, neste domingo.

Procurada, a assessoria de comunicação do Remo informou que o grupo de torcedores conversou com a diretoria, jogadores e comissão técnica "de forma pacífica" e "sem ânimos exaltados".

O clima de cobrança se dá pela falta de encaixe da equipe neste começo de temporada e atuações oscilantes. Em seis jogos o Remo soma 12 pontos, com três vitórias e três empates. Caso perca o Re-Pa e dependendo da combinação de resultados dos demais jogos, os azulinos podem deixar a zona de classificação às quartas de final faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase.

Paysandu e Remo fazem o Re-Pa de nº 763 neste domingo, o primeiro de 2022. A partida será no Estádio da Curuzu e terá apenas torcedores bicolores. A renda, no entanto, será dividida ao meio entre os dois rivais.

Movimentação

Em campo, a equipe começou os trabalhos com um treino de aquecimento seguido de um trabalho de posicionamento e cruzamentos com o time considerado titular. Já na parte final o técnico Paulo Bonamigo encerrou o treinamento com um tradicional rachão, para soltar a musculatura e não forçar a equipe antes da importante partida contra o maior rival.