Quadro Tático: Ataque mortal do Paysandu encara forte defesa do Remo no Re-Pa

Domingo é dia de clássico! Neste domingo (20), a partir das 17h, Remo e Paysandu se enfrentam em partida válida pela sétima rodada do Parazão 2022. Muito além do duelo entre rivais, o jogo coloca frente a frente o melhor ataque contra uma das melhores defesas da competição.

Com uma campanha arrasadora na primeira fase, o Paysandu tem o ataque mais eficiente do Parazão. Em apenas cinco partidas disputadas, o Papão soma 12 gols. Desses, quatro foram marcados na última quarta-feira (16), diante do Itupiranga, na Curuzu.

Já o Remo tem a segunda melhor defesa do Parazão, perdendo apenas para o Paysandu. Em seis partidas disputadas, o Leão sofreu apenas dois gols. O último deles ocorreu no empate contra o Bragantino, no Diogão.

O desempenho ofensivo e defensivo de ambas as equipes não está relacionado apenas às peças de cada setor, mas sim às estratégias de jogo. Paysandu e Remo atacam e defendem de forma peculiar, em comparação com as demais equipes do Parazão. Por conta disso, o Quadro Tático desta semana fala sobre como o ataque bicolor e a defesa azulina se comportam no Parazão.

Paysandu e o ataque posicional

Sabe o jogo de posição, que o Quadro Tático tanto falou no último ano ? Esse conceito é aplicado com eficiência no Paysandu de 2022. A equipe bicolor procura ampliar o espaço de jogo no último terço para "mover" a defesa adversária e abrir brechas.

Ataque posicional do Paysandu gera brechas na defesa adversária (Divulgação/ Youtube de O Liberal)

Na imagem acima é possível ver bem essa movimentação. João Paulo (pela esquerda) e Igor Carvalho (pela direita) ficam bem abertos, fazendo com que a defesa do Itupiranga se mova. Como a bola estava do lado esquerdo, a zaga do Crocodilo foi marcar João Paulo e deixou espaço livre para Igor Carvalho avançar.

O primeiro gol bicolor surgiu nessa oportunidade. Igor recebeu livre na direita e aproveitou o espaço dado pela defesa do Itupiranga para achar Marlon livre na área. O lado direito bicolor, inclusive, é o mais acionado, por meio de triangulações entre Igor Carvalho, Marlon, Ricardinho e José Aldo.

Lance do primeiro gol do Paysandu surgiu pelo ataque posicional (Divulgação/ Youtube de O Liberal)

Remo e a saída de três

A solidez defensiva azulina pode ser explicada pela forma como os jogadores se organizam na saída de bola. Por ser tecnicamente superior a grande maioria das equipes no Parazão, o Remo sabe que está vulnerável a contra ataques. Para não ser surpreendido, sempre usa três jogadores na saída de bola - dois para marcar os atacantes e um na sobra.

Na primeira etapa, Remo fez a saída de três com Uchôa (Divulgação/ Youtube TV Cultura)

No empate em 1 a 1 contra o Bragantino, todos os gols saíram de pênalti. Portanto, não houve uma falha no posicionamento defensivo. No entanto, a partida serviu para analisar a forma como a linha de três azulina é composta qual setor do campo ela atual.

A marcação do Remo sempre é alta, quase na risca do meio de campo. No primeiro tempo, (imagem acima) quem fez parte do setor foi o volante Anderson Uchôa, que encaixava entre os zagueiros Marlon e Daniel Felipe. No segundo tempo, Bonamigo liberou o volante e começou a compor a linha com Leonan, lateral recém contratado. Veja: