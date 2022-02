Lei do ex no Re-Pa? Confira os jogadores que podem fazer a alegria da torcida atual no clássico

O domingo de clássico Re-Pa colocará jogadores diante de seus ex-clubes. A famosa “lei do ex” poderá pintar no Estádio da Curuzu. Papão e Leão chegam para o confronto com atletas que já vestiram a camisa do rival e são nomes que “apimentam” o clássico.

O Paysandu, dono da casa e que terá toda a torcida a favor, possui no elenco dois jogadores que recentemente passaram pelo Remo. O primeiro é o zagueiro Marcão, que jogou pelo clube azulino em 2019 e conquistou o título estadual pela equipe.

VEJA MAIS

Já o segundo é o meia-atacante Dioguinho, que jogou pelo Remo em 2020 e 2021 e fez parte da campanha do acesso remista à Série B e teve uma passagem conturbada pelo Leão marcada por atos de indisciplina.

Pelo lado azulino existem mais jogadores que vestiram a camisa bicolor na carreira. O lateral esquerdo Marlon, que vem atuando como zagueiro, já defendeu o Paysandu em 2015. Além de Marlon, o volante Anderson Uchôa jogou no Papão em 2019 e 2020 e marcou o gol do título do Parazão contra o Remo, em 2020.

Confira as fotos

Lei do ex Dioguinho - Remo 2021 / Samara Miranda / Remo Dioguinho - Paysandu 2022 / John Wesley/Paysandu Thiago Coelho - Remo 2021 / Samara Miranda / Remo Thiago Coelho - Paysandu 2022 / Divulgação Paysandu Marlon - Paysandu 2015 / Reprodução Papão TV Marlon - Remo 2022 / Samara Miranda Anderson Uchoa - Paysandu 2020 / Jorge Luiz / Paysandu Anderson Uchôa - Remo 2022 / Samara Miranda / Remo Welthon - Paysandu 2013 / Arquivo pessoal Welthon - Remo 2021 / Samara Miranda / Remo Marcão - Remo 2019 / Akira Onuma / Arquivo O Liberal Marcão - Paysandu 2022 / Divulgação Paysandu Técnico Márcio Fernandes - Remo 2019 / Samara Miranda / Remo Técnico Márcio Fernandes - Paysandu 2022 / John Wesley / Paysandu

Outro jogador que vestiu azul celeste foi o atacante Welthon, que retornou ao Remo nesta temporada. O atleta defendeu as cores do Papão em 2013. Para fechar a lista, o atacante Ronald, de 19 anos, atuou pela base do Paysandu até se transferir para o Leão em 2020.

No banco

O clássico “Rei da Amazônia” ainda terá o reencontro do goleiro Thiago Coelho, de 26 anos, que “atravessou” a Almirante Barroso para defender o Paysandu. Thiago ainda não atuou oficialmente pelo clube, pois teve que tratar de uma contusão no início da temporada. Outro que vai encarar o seu ex-clube é o técnico Márcio Fernandes. O comandante esteve à frente do Remo em 2019 durante o Parazão e Brasileiro da Série C, mas foi demitido após o empate contra o Paysandu e consequentemente a eliminação na Terceirona.

Paysandu x Remo duelam neste domingo (20), pela sétima rodada do Parazão 2022, às 17h, no Estádio da Curuzu. A partida contará apenas com a torcida do bicolor terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.