Paysandu chega para o Re-Pa como a única equipe classificada às quartas do Parazão

O Paysandu é o primeiro clube classificado à segunda fase do Parazão 2022. Com o empate sem gols do Paragominas com o Caeté na última quinta-feira (17), a equipe Bicolor garantiu, pelo menos, a segunda colocação no Grupo A o torneio. A vaga nas quartas de final veio com três rodadas de antecedência.

O Papão é o líder da chave, com 13 pontos conquistados em cinco partidas. No entanto, a equipe não pode mais ser alcançada pelo Jacaré, que é o terceiro colocado, com cinco pontos.

Além da classificação antecipada, o Bicola pode garantir, já na próxima rodada, a liderança antecipada do Grupo A. Caso vença ou empate com o Remo, o Papão não poderá mais ser superado pelo Águia, segundo colocado da chave.

Paysandu e Remo se enfrentam neste domingo (20), a partir das 17, no estádio da Curuzu, em Belém, em partida é válida pela 7ª rodada do Parazão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.