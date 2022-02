Remo e Paysandu se reunem com órgãos de segurança e definem policiamento do Re-Pa

As diretorias de Remo e Paysandu se reuniram na manhã desta sexta-feira (18) com órgãos de segurança do Pará para elaborar as estratégias de policiamento durante o Re-Pa, que ocorre domingo (20), válido pelo Campeonato Paraense. No encontro, ficou definido que mais de 400 agentes devem atuar na segurança dos torcedores no Clássico Rei da Amazônia.

Estiveram presentes na reunião representantes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Guarda Municipal de Belém (GBM). O encontro ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle da Segurança Pública (CICC), em Belém.

A reunião determinou que os agentes destinados para a partida estarão distribuídos no entorno do estádio da Curuzu, nas vias de acesso ao local, e nos bairros onde foram identificados pontos de torcidas organizadas.

Além disso, agentes da Polícia Militar darão suporte na segurança dentro e fora do estádio. A Polícia Civil, fiscalizará os pontos às proximidades e no entorno do local da partida para evitar a poluição sonora.

Protocolos

A partida será realizada dentro dos protocolos estipulados para conter a propagação da Covid-19. Para evitar maiores aglomerações, os portões da Curuzu estarão abertos à torcida a partir das 14h.

As equipes de segurança e da vigilância sanitária também irão fiscalizar a entrada dos torcedores. O efetivo vai conferir os ingressos nominalmente, RG e CPF, além da carteira de vacinação ou o ConecteSUS com a comprovação das duas doses das vacinas disponíveis para Covid-19 ou uma dose da Janssen.