Ricardo Luz e Pingo retornam e Remo terá novidades para o Re-Pa

O Remo terá dois retornos para o clássico contra o Paysandu, em jogo válido pela sétima rodada do Parazão. Ausentes na última rodada do estadual, o volante Pingo e o lateral-direito Ricardo Luz devem voltar a ser relacionados para o Re-Pa. A ideia é que ambos os jogadores sejam titulares na partida deste domingo (20).

No duelo contra o Bragantino, que ocorreu na última quarta (16), Ricardo Luz estava suspenso por ter recebido três cartões amarelos. Já Pingo foi poupado pela comissão técnica e nem viajou com a delegação para o nordeste do Pará. Apesar da ausência, os atletas já treinam normalmente com o restante do elenco.

Outra novidade que o Leão deve ter na equipe titular é o lateral-esquerdo Leonan. Recém-contratado pelo Leão, o jogador estreou contra o Bragantino, quando entrou no segundo tempo, mas deve começar jogando pela primeira vez no Re-Pa.

Remo e Paysandu se enfrentam no estádio da Curuzu, em Belém, a partir das 17h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.