Parazão: além do encontro entre Paysandu x Remo, outros 'clássicos' serão jogados nesta rodada

O Campeonato Paraense terá uma rodada de “clássicos”. A sequência do Parazão será cheia de rivalidade, pois teremos encontros da mesma cidade e que podem definir o rumo das equipes para a última rodada da competição.

Veja mais

Além do clássico Re-Pa, entre Paysandu e Remo, que duelam neste domingo (20), às na Curuzu e com torcida única do clube bicolor, em que o Paysandu já está classificado e o Leão busca uma vaga na próxima fase, a rodada reserva o duelo das equipes da cidade de Bragança (PA), no Estádio Diogão, onde se encontram Caeté x Bragantino, também no domingo (20), às 15h30. Esse é o primeiro encontro na história dos clubes no futebol profissional em que o vencedor poderá dar um passo importante visando a classificação para a segunda fase.

A rodada será fechada somente na segunda com um jogo envolvendo clubes da cidade de Santarém (PA). Tapajós x Amazônia jogam no Estádio do Souza, em Belém, já que as equipes mandam não mandam seus jogos em Santarém por conta dos custos. Esse também será o primeiro jogo entre as equipes na história. Os dois clubes duelam contra o rebaixamento, porém, ainda possuem chances de avançar as quartas de finais do Parazão.