Remo: Bonamigo cita cansaço com logísticas de jogos fora de Belém e projeta o Re-Pa

O Remo chegou ao terceiro empate em seis jogos no Campeonato Paraense 2022. O Leão lidera o grupo C com 12 pontos, porém, a equipe azulina não está classificada e terá pela frente o Paysandu no domingo (20), no clássico Re-Pa, na Curuzu. O técnico Paulo Bonamigo criticou a postura do time diante do Bragantino, mas também citou as logística de jogos desgastante do time, que terá pela frente o grande rival, que ainda não jogou longe de Belém.

“No meu ponto de vista foi a pior partida sob o meu comando. Vamos corrigir, temos que descansar, movimentação de viagens que fizemos, fomos duas vezes a Parauapebas, uma vez em Paragominas, jogando quarta e domingo, com jogos de extremo desgaste, mas temos que superar isso e no clássico tentar recuperar os pontos”, disse.

Neste Parazão o Remo viajou para jogar contra o Paragominas, na Arena Verde, foi até o Estádio Rosenão, em Parauapebas (PA) para enfrentar o Itupiranga, além de viajar a Bragança (PA) para jogar diante do Tubarão.

A única vez em que o Paysandu iria jogar fora de Belém, seria na terceira rodada, contra o Independente, em Tucuruí (PA), porém, o jogo foi adiado por conta do estado do gramado do Estádio Navegantão. As outras partidas do Paysandu no campeonato com mando dos outros clubes foi contra a Tuna e o Tapajós, ambos no Souza em Belém.