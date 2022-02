Presidentes do Paysandu e Remo confirmam arbitragem local no Re-Pa; veja as opções de árbitros

O clássico Re-Pa do próximo domingo (20) será o primeiro da temporada 2022. A partida é válida pela sétima rodada do Parazão e será no Estádio da Curuzu, com torcida única do Paysandu. Nesta quinta-feira (17), teremos a definição de arbitragem, que será local. Três nomes podem comandar a partida.

Os presidentes do Paysandu e do Remo confirmaram à equipe de O Liberal que a arbitragem será local. Segundo o colunista de OLiberal, Carlos Ferreira, os árbitros Gustavo Ramos Melo, Andrey Silva ou Dewson Freitas são os candidatos a comandar a partida. O sorteio será realizado na tarde desta quinta-feira (17), na Federação Paraense de Futebol (FPF).

Paysandu x Remo jogam no domingo (20), às 17h, na Curuzu, pela sétima rodada do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

