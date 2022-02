Re-Pa: Paysandu venceu Remo apenas uma vez nos últimos 10 jogos na Curuzu

O estádio da Curuzu, casa do Paysandu, recebe o clássico Re-Pa neste domingo (20). No entanto, o local não tem trazido tanta sorte para a equipe bicolor, segundo o retrospecto recente. Nos últimos dez jogos entre os rivais no estádio do Papão, o time mandante foi o vencedor em apenas uma oportunidade.

Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, nas demais vezes que Paysandu e Remo se enfrentaram na Curuzu foram registrados cinco empates e quatro vitórias azulinas. A última delas, inclusive, ocorreu no ano passado. Pela primeira fase do Parazão de 2021, o Leão Azul venceu o rival por 4 a 2, em um domingo de Páscoa.

A última vez que o Bicola venceu um Re-Pa na Curuzu foi há mais de 20 anos. Em 2001, em partida válida pela Série B do Brasileirão, o Papão bateu o rival por 3 a 1, com gols de Jobson, Vandick e Albertinho.

O encontro mais recente entre as equipes na Curuzu ocorreu no final de 2021. No jogo de ida da semifinal da Copa Verde, o Paysandu e Remo ficaram no empate em 2 a 2. O Papão abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Laércio e José Aldo. Na segunda etapa, o Leão igualou o resultado com dois gols de Neto Pessôa.

Ao contrário do que o retrospecto recente aponta, o Paysandu chega para o clássico com campanha mais consistente no Parazão. A equipe bicolor é a líder do Grupo A do torneio, com 13 pontos conquistados em 5 partidas. Além disso, o Papão tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição.

Do outro lado, o Remo ainda tenta se encontrar na competição. O Leão Azul é líder do Grupo C do torneio, mas com resultados inconsistentes. Em seis jogos no Parazão, o Leão acumula três vitórias e três empates.

Paysandu e Remo se enfrentam neste domingo (20), a partir das 17h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Veja o retrospecto recente de Re-Pa na Curuzu:

2021 - Paysandu 2 x 2 Remo - Copa Verde

2021 - Paysandu 2 x 4 Remo - Parazão

2002 - Paysandu 0 x 1 Remo - Copa Norte

2002 - Paysandu 0 x 0 Remo - Copa Norte

2001 - Paysandu 3 x 1 Remo - Série B

2001 - Paysandu 0 x 0 Remo - Parazão

2001 - Paysandu 1 x 1 Remo - Parazão

1995 - Paysandu 0 x 0 Remo - Amistoso

1993 - Paysandu 0 x 1 Remo - Parazão

1990 - Paysandu 0 x 1 Remo - Amistoso



Total: 10 jogos

Vitórias do Paysandu: 1

Empates: 5

Vitórias do Remo: 4