Clássico Re-Pa: Corpo de Bombeiros informa que a Curuzu não será interditada

Uma reunião realizada nesta quarta-feira (16), entre os representantes dos clubes, Federação Paraense de Futebol (FPF) e órgãos de segurança, debateu a logística do clássico entre Remo x Paysandu, marcado para o próximo domingo (20), pelo Parazão.

Durante a reunião, foi informado que o estádio da Curuzu, de propriedade do Paysandu, estaria com pendências e sem certificação dos órgãos de segurança, porém, o Corpo de Bombeiros informou que o caso será solucionado e que não existe risco da Curuzu ser interditada.

Veja a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que as pendências do estádio da Curuzu serão solucionadas e não há risco de ser interditado”.

O jornalista do Grupo Liberal, Abner Luiz, comentou o assunto em sua conta no Twitter:

Em nota, o Paysandu informou que segue todas as normas exigidas pelos órgãos competentes e que apenas aguarda a emissão dos certificados.