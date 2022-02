Paysandu estaria jogando sem certificação dos Bombeiros, diz jornalista; clube rebate

Órgãos de segurança do Pará e de Belém, dirigentes e representantes de Remo. Paysandu e Federação Paraense de Futebol (FPF) estiveram reunidos nesta quarta-feira para deliberar questões referentes o clássico Re-Pa que será disputado no próximo domingo, às 17h, pela 7ª rodada do Parazão 2022. Foi informado que o Estádio da Curuzu, onde o duelo será disputado, não está em dia com alguns parâmetros de segurança.

No início da tarde, o jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal, publicou em uma rede social que o Paysandu estaria mandando seus jogos sem uma certificação do Corpo de Bombeiros, além de que os hidrantes do estádio não estariam todos carregados. A notícia repercutiu na web e não tardou muito para o clube responder.

Em resposta, o Paysandu informou que “tem seguido todas as normas exigidas pelos órgãos competentes, tratou da documentação de forma tempestiva e agora aguarda apenas a emissão dos certificados”, resume a mensagem.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e Federação Paraense de Futebol, e ainda aguarda retorno.