Paysandu se posiciona e rebate denúncias sobre ausência de laudos na Curuzu

O Paysandu se posicionou no final da tarde desta quarta-feira (16) sobre a denúncia de que o estádio da Curuzu, onde o clube manda as partidas no Campeonato Paraense 2022, não estaria com as certificações de segurança em dia. Em nota, divulgada no site oficial do clube, o Papão negou todas as acusações. Segundo o Bicola, a Curuzu está com todos os laudos exigidos pelos órgãos de fiscalização.

Na nota, o clube lembrou que sempre cumpriu com todas as determinações e procura os órgãos de segurança pública de forma antecipada para garantir a renovação dos laudos, que têm validade anual. Por conta disso, segundo o Paysandu, todos os jogos realizados este ano na Curuzu ocorreram com a presença da torcida e sem nenhum tipo de problema.

Em relação à reunião na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), realizada na manhã desta quinta, o clube disse que vai seguir todas as normas exigidas pelos órgãos competentes para a realização do clássico Re-Pa. A partida está marcada para ocorrer na Curuzu, neste domingo (20), às 17h.

Antes do Re-Pa, o Paysandu entra em campo logo mais, às 20h, para enfrentar o Itupiranga, também no estádio da Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Como surgiu a denúncia?

No início da tarde, o jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal, publicou em uma rede social que o Paysandu estaria mandando seus jogos sem uma certificação do Corpo de Bombeiros, além de que os hidrantes do estádio não estariam todos carregados. A notícia repercutiu na web.