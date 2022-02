Em live, Hadybala e Bob Fllay fazem aposta para o clássico Re-Pa; vídeo

O paraense e ex-participante do "Big Brother Brasil 22" Hadson Nery, o “Hadybala”, que também é ex-jogador de futebol, bateu um papo com o humorista Bob Fllay, em uma live realizada no Instagram de OLiberal, na tarde desta terça-feira (15). Os dois conversaram sobre a expulsão da participante Maria da casa do reality show. Durante o bate-papo, o clássico entre Remo e Paysandu, que será disputado no próximo domingo (20), foi lembrado na conversa e então decidiram realizar uma aposta.

VEJA MAIS

Hadybala que jogou no Paysandu e que é torcedor declarado do Papão e Bob Fllay, torcedor do Remo, apostaram vestir as camisas dos clubes. Hadybala propôs que, se o Remo vencer o clássico pelo Parazão do próximo domingo, ele vestirá a camisa do Leão Azul. Caso o Paysandu derrote o Remo, Bob Fllay terá que vestir o uniforme do Papão da Curuzu. O humorista aceitou o desafio e os dois fecharam a aposta. Assista:

Paysandu x Remo jogam neste domingo (20), às 17h, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela sétima rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.