Re-Pa: presidente do Paysandu confirma preços dos ingressos para clássico contra o Remo

Os preços dos ingressos para o clássico Re-Pa do próximo domingo, na Curuzu, pela 7ª rodada do Campeonato Paraense, já estão definidos. O anúncio formal ainda não foi feito pelo Paysandu, mandante do duelo, mas, em conversa com Oliberal.com, o presidente bicolor Maurício Ettinger confirmou que a arquibancada custará R$ 50, enquanto um bilhete de cadeira sairá a R$ 100.

As vendas serão iniciadas nesta quinta-feira - horários e locais ainda serão confirmados pelo Papão, assim como as meias entradas e a distribuição de gratuidades.

Paysandu e Remo se enfrentam no domingo, a partir das 17h, no Estádio da Curuzu. Como o regulamento prevê apenas um clássico na primeira fase do estadual, os dirigentes acordaram que este Re-Pa terá torcida única (apenas bicolores), mas a renda será dividida entre os dois rivais.

