Após goleada, técnico do Paysandu confirma contusão de Ricardinho e meia é dúvida para o Re-Pa

A goleada de 4 a 0 diante do Itupiranga agradou o técnico Márcio Fernandes, que já foca no próximo jogo do Paysandu, que é o clássico diante do Remo, no próximo domingo (20), às 17h, na Curuzu. O comandante bicolor espera contar com a volta de dois atletas, mas pode perde Ricardinho para o Re-Pa.

VEJA MAIS

“Tivemos mais tranquilidade para finalizar, nossa melhor partida no campeonato, criamos muito e estamos evoluindo a cada jogo, mas precisávamos de mais tranquilidade para poder decretar as chances de gols e isso ocorreu no segundo temo, poderíamos ter um placar mais elevado e isso nos deixa contente”, disse.

O técnico Márcio Fernandes revelou que o meia Ricardinho saiu de campo sentindo uma contusão e é dúvida para o clássico, porém, espera o retorno de Henan e Bileu que estão DM.

“Tivemos algumas baixas hoje. O Ricardinho sentiu uma contusão e nos preocupa vamos ter uma conversa com o nosso departamento médico. O Henan está melhorando bastante da contusão e o Bileu também já estão treinando e talvez teremos esses jogadores à disposição. Se tivermos aumentamos o nossos leque de opção”, comentou.

Márcio Fernandes gostou da postura da equipe diante do Itupiranga (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Conhecedor do clássico Re-Pa, já que esteve m campo como jogador quando atuava pelo Paysandu, além de ter comandando o Remo em 2019 como técnico, Márcio Fernandes sabe da importância do clássico e afirma que jogo não possui favorito.

“Vamos enfrentar uma grande equipe. Um clássico que não existe favoritismo, com as duas equipes tendo totais condições de conseguir a vitória. Temos que continuar trabalhando sério, buscando melhorar. Sabemos que é um jogo diferente de todos, pela emoção que rege o torcedor, um dos maiores clássicos do futebol. Nosso grupo é humilde e sabemos realmente o que queremos”, finalizou.