Paysandu goleia o Itupiranga pelo Parazão e mantém 100% de aproveitamento na Curuzu; veja fotos

O Paysandu não deu a mínima chance ao Itupiranga pela sexta rodada do Campeonato Paraense. O Papão goleou o Crocodilo pelo placar de 4 a 0, na noite desta quarta-feira (16), na Curuzu, em Belém.

Os gols do Papão foram marcados por Marlon duas vezes, Ricardinho de falta e pelo zagueiro Marcão, já na reta final da partida. A goleada alviceleste coloca o Papão como a melhor equipe do campeonato com 13 pontos conquistados em cinco jogos, já que o Bicolor está com um jogo a menos.

Paysandu goleia o Itupiranga pelo Parazão Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal

Além de liderar com folga o grupo A e já está praticamente classificado para as quartas de final do estadual.

Agora o Paysandu pensa no clássico contra o Remo, marcado para o próximo domingo (20), ás 17h, na Curuzu, pela sétima rodada do Parazão.