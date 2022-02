Lesionado, Ricardinho é dúvida da comissão técnica do Paysandu para o Re-Pa

O grande destaque do Paysandu no início da temporada, o meia Ricardinho é dúvida para o clássico Re-Pa de domingo (20). Segundo fontes ligadas ao clube bicolor, o jogador ainda se recupera de uma lesão, sofrida na partida contra o Itupiranga, na sexta rodada do Parazão.

De acordo com a fonte, Ricardinho segue no departamento médico realizando tratamento. O jogador deve continuar com a terapia até sábado (19), quando a equipe vai treinar pela última vez antes do clássico. Neste momento, o meia será avaliado pela comissão técnica bicolor e, caso não tenha condições de jogo, não será relacionado.

Em entrevista coletiva na última quinta (17), o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, disse que, apesar da lesão de Ricardinho, espera o retorno de mais dois jogadores para o Re-Pa. Segundo o treinador, Henan e Bileu, que estavam no departamento médico, já realizaram algumas atividades com o restante do elenco.

"O Henan está melhorando bastante da contusão e o Bileu também já estão treinando e talvez teremos esses jogadores à disposição. Se tivermos aumentamos o nosso leque de opção”, comentou.

Paysandu e Remo se enfrentam a partir das 17h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.