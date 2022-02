Paysandu divulga local e horário para retirada de gratuidades de idosos e PCD para o Re-Pa

O Paysandu divulgou, por meio das redes sociais, o horário e o local onde deve ser realizada a retirada das gratuidades para o clássico contra o Remo, válido pela sétima rodada do Parazão. Segundo o clube, idosos e pessoas com deficiência podem garantir as entradas nesta sexta-feira (18), a partir das 13h, no estádio da Curuzu, em Belém.

Segundo o clube, as entradas podem ser adquiridas na sala de segurança da Curuzu. Para ter acesso ao espaço, o torcedor deve entrar pelo portão 9 do estádio, que fica na avenida Almirante Barroso.

O Paysandu reforça que somente os torcedores que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19 em um prazo de 15 dias antes da partida estarão aptos a adentrar ao estádio. Além disso, o clube informou que segue as recomendações dos órgãos públicos em relação ao protocolo de controle da pandemia.

Paysandu e Remo se enfrentam neste domingo (20), às 17h, na Curuzu, em Belém, no primeiro Re-Pa de 2022. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.