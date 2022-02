Mirando Re-Pa, Bruno Alves diz que Remo não pode repetir 'marasmo' de outros jogos

Na temporada de 2022, este será o primeiro clássico disputado entre Clube do Remo e Paysandu. Ambos estão em situações confortáveis na tabela do Campeonato Paraense, liderando os respectivos grupos. Os azulinos estão no topo do grupo C, com 12 pontos, e os bicolores comandam o grupo A, com 13. No domingo, será a grande oportunidade para os homens de frente levarem a torcida ao delírio e reafirmarem a presença entre os titulares.

Pelo menos é assim que deseja o atacante Bruno Alves, um dos artilheiros do time neste campeonato, com dois gols, ao lado de Brenner e Erick Flores. Para ele, a chance de atuar no Re x Pa não significa apenas os três pontos, mas sim uma guinada na reta final da primeira fase. “Um clássico dessa grandeza é muito importante para todos nós, até porque não tem favoritos. É 50% para cada lado. Quem errar menos sai vitorioso”, acredita.

A preparação para o clássico seguiu durante toda a semana e, segundo as instruções do técnico Paulo Bonamigo, o momento agora não é de desgaste. “Agora é só descansar, estudar bastante a equipe deles e concentrar. O maior trabalho é o descanso, para que domingo a gente esteja 100%. Estou muito ansioso, vou encarar como o jogo da minha vida”.

Para surpreender os bicolores em casa, o Remo deve apresentar uma postura diferente dos últimos jogos, onde o ímpeto pelo gol parece ter ficado em segundo plano. “A gente fechou com o elenco. Falamos que não dá para entrar no marasmo, no contra o Bragantino entramos desconcentrados. Mas já viramos a chave e o pensamento e estamos muito focados”, encerra.