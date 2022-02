'Dias de luta, dias de glória': jovem do Remo se recupera de lesões e pode estrear em Re-Pa; vídeo

“História, nossas histórias, dias de lutas, dias de glórias”. A frase da música “Dias de luta, dias de glória”, da banda Charlie Brown Júnior se enquadra perfeitamente na vida do meia-atacante Pedro Sena, do Remo, que vive um momento especial na carreira, quase desistir do futebol. Aos 20 anos, Pedro vem ganhando oportunidades na equipe profissional ao comando do técnico Paulo Bonamigo e neste domingo (20), pode realizar um sonho de criança que jogar um Re-Pa como atleta profissional.

Natural de Belém, Pedro Sena hoje colhe os frutos da persistência e do seu sonho em ser um jogador de profissional. Ele iniciou a carreira atuando na escola, mas durante os Jogos Estudantis Paraenses, teve destaque e recebeu o convite para integrar o elenco do Remo, com apenas 11 anos.

Assista à entrevista do jogador

Destaque na equipe azulina, logo pintou convites para deixar Belém, mas o sonho era atuar no gramado, mesmo com clubes tradicionais do futsal nacional querendo contratá-lo, como o Jaraguá-SC e Carlos Barbosa-RS, ele decidiu tentar na Chapeconse-SC, com 13 anos.

Contusões sérias

No clube catarinense o sonho estava se realizando, porém, uma fratura na tíbia atrapalhou o jovem paraense, que contou com a ajuda de amigos e principalmente os pais para seguir adiante na carreira.

“A Chape foi uma experiência muito boa, sai daqui com 14 anos, mas o começo foi difícil, até acostumar longe da família, mas serviu para o amadurecimento e fez muito bem. Tive em 2019 uma fratura na tíbia e fiquei seis meses parado, foi bem difícil, pois foram praticamente dois anos sem jogar, pois logo em seguida tive uma lesão no joelho que me atrapalhou muito e fiz outra cirurgia”, contou.

Pedro Sena jogando pela Chapecoense (Arquivo pessoal)

Dificuldades

Longe de casa, sem familiares por perto e machucado. O jovem jogador do Remo morava com outros jogadores, todos treinando, entrando em campo, buscando melhorias, ele buscou apoio nos pais, que mesmo de longe, não deixaram de apoiá-lo.

“Minha mãe foi fundamental na minha vida. Sem ela não teria chegado nem na metade do caminho e teria desistido, pois sem o apoio dela não conseguiria suportar quando estava fora. Ela e o meu pai me apoiaram bastante e eu só tenho a agradecer”, disse.

Apoio

Os pais Simone e Jean Sena, mesmo com dificuldades, acreditaram no sonho do filho e conseguiram fazer com que ele não desistisse.

“Foi difícil demais, eu chorava todos os dias. Ele saiu de casa com 14 anos, sem conhecer ninguém. Foram duas cirurgias complicadas e eu só pedia a Deus para que ele seguisse na luta, que ele iria sair dessa, sempre realizando fisioterapia. Era um esforço diário dele e nosso”, contou, Simone.

Pedro Sena ao lado dos pais, pessoas importantes na carreira do atleta (Arquivo pessoal)

Aposta no moleque

Em 2020 Pedro retornou a Belém para as festas de fim de ano decidiram não retornar ao clube catarinense e terminar o tratamento no Remo no Núcleo Azulino de Saúde e Performance ao comando do médico Jean Klay e retornando ao futebol pelo Sub-20 azulino. Destaque do “Simba”, Pedro despertou o interesse de Paulo Bonamigo, que subiu para o time profissional e hoje pode ser uma das opções no clássico mais jogado do mundo, o Re-Pa.

“Agora estou recuperado, graças a Deus e também ao NASP, que hoje é uma referência no Pará e só tenho a agradecer a todos dentro do clube que me ajudaram. Estava fazendo parte do Sub-20 e fiz um bom campeonato. O professor Bonamigo pediu pra eu subir e ir treinar com o elenco e graças a Deus estou podendo trabalhar a cada dia para tentar evoluir”, comentou.

Jogador azulino teve que superar contusões graves para jogar futebol (Igor Mota / O Liberal)

Novo sonho

O jovem atleta azulino já realizou o sonho de jogar pelo clube do coração, no Baenão e pelo profissional. Agora parte para outra realização, que é jogar um clássico Re-Pa no time de cima e em uma competição oficial. O jogador avalia a possível entrada e afirma que não tem nervosismo.

“Bate uma ansiedade, não o nervosismo, pois nos preparamos todos os dias. Com os treinos e as entradas nas partidas, vamos aprendendo a controlar o nervosismo. Sempre foi um sonho jogar um Re-Pa no profissional e torço para que isso ocorra, mas deixo na mão do professor, se ele optar por mim, darei o meu melhor em campo”, finalizou.

No Simba

Pedro foi importante na classificação do Remo para as finais do Campeonato Paraense Sub-20, além de ter feito parte da campanha que classificou om Leão Azul para a Copa São Paulo 2023.

Pedro Sena espera a oportunidade de jogar no clássico "Rei da Amazônia" (Igor Mota / O Liberal)

Agenda

Paysandu x Remo se enfrentam neste domingo (20), às 17h, na Curuzu, em Belém. O jogo é válido pela sétima rodada do Campeonato Paraense e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.