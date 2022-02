Volta por cima: Yure dribla lesão e se torna aposta do Paysandu para o Re-Pa; vídeo

Superação. Essa é a palavra que define a trajetória de Yure, jovem volante do Paysandu. Após sofrer uma grave lesão no joelho em 2020, o jogador vem ganhando espaço no elenco bicolor e tem sido uma das principais peças de reposição da equipe comandada por Márcio Fernandes. O atleta, inclusive, terá uma grande oportunidade de demonstrar seu valor neste final de semana. No domingo (20), o Papão enfrenta o maior rival, o Remo, no estádio da Curuzu. O clássico será o primeiro da carreira de Yure.

"As expectativas são grandes, mas sou um cara tranquilo, se o Márcio achar que devo entrar no jogo, com certeza darei meu melhor como tem acontecido nas últimas partidas", disse o volante.

Assista à entrevista do jogador

Yure ingressou no elenco profissional do Paysandu em 2019 e, devagar, foi conquistando espaço entre os titulares. Em 2020, o jogador chegou a participar de quatro jogos com a camisa bicolor, antes da suspensão do Parazão por conta da pandemia de covid-19.

No entanto, em julho, quando o Papão já treinava, de olho na retomada da competição, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho. Yure precisou ser operado pelos médicos bicolores e ficou nove meses fora dos gramados.

A redenção tardou a acontecer. Yure voltou aos gramados em abril de 2021, quando o Paysandu venceu o Águia de Marabá, por 1 a 0, no Parazão. Em seguida, o jogador foi emprestado para o Imperatriz, do Maranhão, onde disputou a Série D e se destacou.

"Vivo hoje um momento de felicidade e muito importante para a minha carreira, por saber pelo que passei. Com certeza contarei essa história por onde eu passar para que as pessoas não desistam dos seus sonhos. Quero manter o foco e ajudar ao máximo minha equipe nesse ano e com certeza ser feliz", comemora Yure.

Versátil, Yure pode jogar no meio-campo e na lateral-direita (Igor Mota/O Liberal)

De olho no Re-Pa do final de semana, Yure tem duas dúvidas. A primeira é se terá oportunidade de participar do jogo. A segunda é em relação à posição em que deve atuar. O jogador, volante de origem, tem desempenhado funções na lateral-direita. Apesar disso, Yure diz que já se adaptou às novas tarefas.

"Logo que voltei de lesão, meu primeiro jogo foi contra o Águia, no Paraense de 2021, como lateral-direito, e saí como um dos melhores da partida. Isso não é uma coisa de hoje, já vinha treinando desde quando cheguei aqui no Paysandu", finalizou.