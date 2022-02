Re x Pa: com empate no clássico, Paulo Bonamigo diz que Remo precisa de consistência no meio-campo

De acordo com a avaliação do técnico Paulo Bonamigo, o programa tático ensaiado para o Re x Pa saiu conforme o esperado, mesmo com o Paysandu tomando as principais ações no início do jogo. Sem consistência na defesa, os azulinos viram o Paysandu dominar o meio-campo e serem responsáveis pelas principais chances de gol no primeiro tempo.

“O primeiro tempo dentro do que tínhamos combinado, marcamos em bloco médio e buscar agredir o adversário, ficar com bola. Tivemos muita dificuldade. O Paysandu adiantou suas linhas, marcou muito forte nosso time e encontramos dificuldade para sair dessa marcação”, explica, seguindo com a análise sobre o segundo tempo.

“Na etapa final reorganizamos esse meio, com a entrada do Ronald, para que o time ficasse mais móvel. Conseguimos neutralizar um pouco a troca de posições entre o José Aldo e o Ricardinho. Isso criava umas dificuldades na nossa defesa”. A entrada de Ronald no lugar de Felipe Gedoz serviu para dar mais movimentação, que só teve resultado nos instantes finais da partida.

“Conseguimos ser mais equilibrados nesse sentido, ter uma saída melhor com o Pingo como terceiro elemento. Segundo tempo o time foi como gostamos de ver. Gostei do Marco Antônio e num detalhezinho perdemos dois pontos”, lamenta. O gol no final do jogo acendeu a esperança pela vitória, mas aos 46, o Paysandu encostou e tirou a vitória aguardada no clássico.

“(Empate) Serviu de aprendizado para nossa equipe, mas a gente tem que saber que defesa estamos com Everton Sena em dois logos, o Leonan entrou agora, o Brenner não fez temporada. A equipe veio com uma atitude na primeira parte, buscando imposição. Sabemos que o adversário vem numa fase aguda, variando pelos lados e um jogo aéreo muito eficiente, mas tínhamos que tentar fazer a neutralização na faixa do meio-campo”, encerra. Os azulinos voltam a campo no sábado, para a despedida da primeira fase, diante do Águia, no Baenão.