Internautas acreditam que Gedoz teria espaço no Paysandu; confira os resultados da enquete

Uma semana após rescindir com o Remo, o meia Felipe Gedoz permanece sem clube. Logo depois da saída do jogador ter sido anunciada, a equipe de O Liberal abriu enquetes no Instagram e Twitter para saber: em qual time paraense Gedoz seria titular. No fim das votações, tivemos resultados distintos.

No Twitter, a disputa foi mais acirrada. Para 30,4% dos votantes, a maioria, apontou o Paysandu como o time em que Gedoz teria mais chances de encaixar. Já Tuna e Castanhal tiveram a mesma porcentagem, com 28,3%. Já 13% se mostrou contra a rescisão e que o meia ainda teria espaço no Remo.

No Twitter, internautas acreditam que Gedoz caberia no Paysandu (Reprodução / Twitter @LiberalEsportes)

No Instagram, onde as opções foram Paysandu, Tuna, Castanhal ou nenhuma das alternativas, foi menos equilibrado: 54% dos que votaram disseram que Felipe Gedoz não teria espaço em nenhum. Já 29% opinou que o meia seria titular no Paysandu. Enquanto isso, a Tuna Luso teve 13% e o Castanhal apenas 5%.

Em enquete no Instagram, internautas apontaram que Gedoz não seria titular em nenhum clube paraense (Reprodução / Instagram @oliberal)

Passagem pelo Remo

Felipe Gedoz chegou ao Remo em novembro de 2020, por empréstimo do Nacional-URU. O jogador foi um dos pilares do time que subiu à Série B, naquela temporada, mas não conseguiu repetir o sucesso na Segundona. Pelo Leão, Gedoz fez 79 jogos e marcou 12 gols, além de ter conquistado uma Copa Verde e um Parazão.