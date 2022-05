Substituto de Gedoz, meia Albano estreia com o 'pé esquerdo' e marca gol da vitória

Em menos de uma semana como contratado do Leão Azul, o meia Albano se mostrou um reforço acertado. A estreia com a camisa do Remo se deu de forma honrosa, com direito a gol da vitória num chute de pé esquerdo e a aprovação por parte da torcida.

Aliás, essa não é a primeira vez que o Clube do Remo sondou o atleta. Na temporada de 2021, enquanto disputava a Série B, o Leão Azul ofereceu proposta para contar com Albano, que na época defendia o Aparecidence-GO, mas a oferta do Goiás foi mais forte e o atleta permaneceu no centro-oeste.

Nesta segunda-feira, o atleta comentou a vitória e o gol. "A gente sempre pensa assim (em marcar gols). Eu fiquei muito feliz em ajudar e espero dar continuidade ao trabalho. Recebi muitas mensagens positivas e eu fico feliz com esse feedback da torcida", disse.

Segundo o próprio Albano, esta foi a primeira vez em sua carreira que estreou com gol. "Eu estava concentrado o tempo inteiro, pensando no grupo e não no individual. Felizmente fui coroado com esse gol e me sinto muito feliz", ressalta. Apesar da vitória, o atleta diz que ainda deve passar por mais períodos de adaptação física, para poder entrar nos 90 minutos de jogo.

Diante da recusa, o Remo manteve em seu meio-campo, como principal articulador, o polêmico meia Felipe Gedoz. A estreia do antigo camisa 10, por outro lado, não foi muito positiva. Gedoz entrou em campo no dia 13 de novembro de 2020, na derrota por 2 a 0 para o Santa Cruz-PE, pela Série C, com direito a perda de pênalti.

Desde então, o atleta teve altos e baixos no clube, que resultaram, após duas temporadas, numa rescisão contratual polêmica, após o técnico Paulo Bonamigo cortá-lo da relação de jogo contra o São José-RS, pela terceira rodada da Série C deste ano. Gedoz disputou 79 partidas pelo Remo e marcou 12 gols.

