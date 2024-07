Fenômeno Azul faz festa no embarque do Remo para partida contra o Figueirense; vídeo

A torcida do Clube do Remo marcou presença em peso no Aeroporto Internacional de Belém na tarde desta quinta-feira (25/7), para incentivar o time antes do embarque rumo à Santa Catarina para enfrentar o Figueirense.

Confira:

Os azulinos lotaram o aeroporto de Belém um com vasto material festivo, incluindo balões, bandeiras, faixas e instrumentos musicais. Os jogadores e comissão técnica sentiram o calor da torcida, vários foram tietados e pararam para tirar foto com o Fenômeno Azul.

Após a grande vitória no último jogo contra o CSA, o Leão encostou de vez no G-8 da Série C do Brasileirão. Contra o Figueira, o time terá um confronto decisivo para entrar na zona de classificação ao quadrangular de acesso. Remo e Figueirense se enfrentam no sábado (27/7), às 17h, no Estádio Orlando Scarpelli.