Atacante Kelvin visa classificação na Série C com o Clube do Remo: ‘Equipe tá confiante’

O Clube do Remo garantiu mais três pontos em uma feliz vitória em casa, na última segunda-feira (22/7), em partida contra o CSA-AL. Com isso, o Leão conseguiu alcançar a 9ª posição na tabela da Série C do Brasileirão, e está encostado no G8, perto de garantir a classificação para a próxima fase da competição.

Em entrevista nesta quinta-feira (25/7), o atacante Kelvin garantiu que, mesmo vivendo altos e baixos na competição, a equipe azulina está positiva e disposta para conquistar a classificação.

“A gente vem treinando muito forte, cada dia a gente tem uma conversa também com o pensamento no G8. A nossa motivação vem aqui de dentro, de todos os jogadores, de toda a comissão técnica, a diretoria e creio que a torcida também tá junto com a gente nessa. A nossa motivação vem aqui de dentro, todo mundo focado até o final do campeonato”, disse.

“Precisamos vencer todos [os jogos], se possível. Acho que desde o início do campeonato foi assim, é o nosso pensamento. Mas a gente sabe como é o futebol, não é fácil. Tivemos algumas derrotas que acabaram dando uma quebra nessa nossa evolução no campeonato. Mas nossa equipe está muito focada nessa classificação, estamos ali a uma posição do G8. A gente sempre lutou pra entrar nesse G8, desde o início, e agora que estamos cada dia mais próximos, vamos buscar essa classificação”, completou.

Para ver o objetivo da classificação se concretizar cada vez mais, o Leão precisa começar vencendo as próximas cinco rodadas. O próximo desafio será contra o Figueirense-SC, no próximo sábado (27/7), fora de casa. Na partida, a equipe azulina encontrará um velho conhecido: o meia Camilo, que teve uma passagem “meteórica” pelo clube no início da temporada.

“Um jogo muito difícil. O Figueirense é uma equipe que jogou na Série A por muito tempo e a gente sabe disso. Mas a gente não escolhe adversário aqui, sempre entramos em campo para vencer contra qualquer equipe. Sabemos que tem um ex-companheiro nosso que estava aqui, que é o Camilo, que está lá agora, um jogador muito experiente, um líder dentro de campo, então a gente estar atento a tudo isso, todas essas informações. Vamos lá vencer, a gente quer esses três pontos”, finalizou.

Remo e Figueirense se enfrentam a partir das 17h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.