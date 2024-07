Atacante é apresentado no Remo e diz que duelo contra o Figueirense-SC será 'jogo de seis pontos'

Recém-contratado pelo Remo, o atacante Rodrigo Alves já entrou em campo com a camisa azulina, mas ainda não havia sido apresentado à imprensa. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (24), no Baenão, o jogador disse que, quando chegou, encontrou uma equipe motivada por resultados na Série C. No entanto, com a vitória obtida diante do CSA-AL, na rodada passada, o elenco ganhou confiança para arrancar na tabela rumo à classificação.

"Como cheguei recentemente, estou me adaptando à rotina do clube. Mas, pelo que percebi no vestiário, temos todas as condições de se classificar. Viemos de um jogo muito difícil, que sofremos o empate no início do segundo tempo, mas conseguimos a vitória no final. Agora, diante do Figueirense-SC, temos que fazer um jogo inteligente, para buscar mais uma vitória, dessa vez fora de casa. Assim, tenho certeza que no jogo em casa a torcida vai nos apoiar", disse o atacante.

Por mais que a fase do Remo na Série C esteja melhor, a tendência, segundo Rodrigo, é que o campeonato fique ainda mais difícil na sequência. Com confrontos diretos pela classificação à frente, o atacante destacou ainda mais a importância do apoio do torcedor nas arquibancadas, assim como ocorreu contra o CSA-AL.

"Acredito que todos os jogos a partir de agora serão uma decisão, já que o campeonato começa a afunilar. Esse jogo contra o Figueirense, por exemplo, é de seis pontos. Acredito que temos que ser inteligentes e saber jogar o jogo que nos é apresentado. Se a gente conseguir trazer três pontos de lá, mais uma vitória em casa na próxima rodada, podemos nos credenciar à classificação", explicou.

A partida entre Remo e Figueirense, pela 15ª rodada da Série C, ocorre no sábado (27), às 17h, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.