Atacante do Remo 'descobre' gol de Ribamar após o jogo e reação diverte a web: 'Foi dele?'

O gol de Ribamar que ajudou o Remo a vencer o CSA por 2 a 1 na última segunda-feira (22) foi comemorado com muita emoção por todos que assistiam a partida. O nome do centroavante rapidamente tomou conta de toda a festa protagonizada no Mangueirão, exceto para um desatento companheiro de time que não viu o oportunismo do camisa 9.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ao final do jogo, quando questionado sobre a importância do gol para Ribamar, Kelvin simplesmente não sabia quem tinha sido o autor do gol e soltou: "Foi o Ribamar quem fez o gol? Foi o Ribamar? Se soubesse teria ido lá do outro lado do campo com ele". A expressão de surpresa rapidamente ganhou visibilidade na internet entre os torcedores.

VEJA MAIS

Veja:

Kelvin esteve em campo até os 15 minutos do segundo tempo, sendo substituído por Pedro Vitor, no mesmo instante em que o camisa 9 entrou em campo na vaga de Ytalo.