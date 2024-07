Remo: Um mês após cirurgia, Thalys está na primeira fase de reabilitação de lesão ligamentar

Um mês após passar por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, o lateral-direito Thalys, do Remo, continua em sessões de fisioterapia no clube. De acordo com o médico do time, Jean Klay, o jogador está no estágio inicial de reabilitação e deve avançar para a próxima fase em 30 dias.

"Thalys está seguindo o protocolo de reabilitação. Ele ainda está na primeira fase, que é a de controle da dor e recuperação do movimento. Isso deve durar mais um mês e, a partir daí, ele será liberado para a próxima etapa. Na fase seguinte, Thalys vai começar a trabalhar o ganho de força na região lesionada", explicou Jean Klay em entrevista.

A lesão ocorreu durante a partida contra o Tombense-MG, pela quinta rodada da Série C, quando Thalys se machucou em um lance do jogo. Apesar da suspeita inicial, o diagnóstico de lesão ligamentar foi confirmado dois dias após o incidente, por meio de ressonância magnética.

Lesões nos ligamentos do joelho geralmente exigem um longo período de recuperação. Dependendo da gravidade, o tempo fora dos gramados pode variar de seis a oito meses. Dessa forma, o lateral não participará da reta final da temporada de 2024.

Thalys chegou ao Remo no início do ano para reforçar a equipe durante o Campeonato Paraense e a Série C do Brasileirão. O jogador, de 24 anos, vinha sendo titular, acumulando 22 partidas pela equipe, sem marcar gols. No ano anterior, enquanto defendia o São José-RS, Thalys já havia enfrentado um período de quatro meses afastado devido a outra lesão.